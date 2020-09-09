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İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE BİN 400 ADET EXTACY UYUŞTURUCU HAP, METAMFETAMİN VE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. YAPILAN OPERASYONLARDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 09.09.2020, 16:01
Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, içerisinde R. G., U. D., S. D., F. G. isimli şahısların bulunduğu otomobilde yapılan aramada bin 400 adet extacy adlı uyuşturucu hap, H.G., B.D., A.S. isimli şahısların yapılan üst aramasında 11 gram Metamfetamin maddesi ile Ö.Ç, T.Ö ve A.Ü. adlı şüphelilerin üzerilerinden de uyuşturucu kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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