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İskenderun’da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonu
HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 1 ADET ERMENİCE VE İBRANİCE YAZILI 1 ADET TARİHİ ESER KİTAP İLE BİN 526 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 18.09.2020, 12:51
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Ermenice ve İbranice yazılı 1 adet tarihi eser kitap ile bin 526 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Arsuz yolu üzerinde durdurulan bir araçta, Ermenice ve İbranice yazılı 19 sayfadan oluşan tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Yeni PTT civarında durdurulan araçta yapılan aramada ise, cinsel içerikli 636 adet içecek, 384 adet mendil, 444 adet çikolata, 62 adet sprey olmak üzere bin 526 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
M.H.G. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.
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