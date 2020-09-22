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İskenderun’da suç örgütlerine şafak operasyonu
HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE POLİSİN ŞAFAK VAKTİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 22.09.2020, 08:47
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde polisin şafak vakti suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şehir genelinde suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yıldırımtepe, Meydan ve Çay mahallerinde önceden belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramada yapan polis 2 tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile çok sayıda imzalı boş senet ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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