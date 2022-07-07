İskenderun’da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay, Çankaya Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığına yakın bir bölgede meydana geldi. Selçuk E.’nin kullandığı 31 TZ 544 plakalı otomobile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Saldırıda otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O., Özcan E., Erdal E., Muzaffer E. ile çocuklar Bade O., Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Yaralılardan Ebru O., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis şüphelilerden Koray K.’yi gözaltına alırken saldırıya uğrayan otomobil hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.