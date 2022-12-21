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İskenderun’da silahlı kavganın firarisi yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kavgada silahla kasten yaralama olayının şüphelisi olarak aranan firari emniyet birimlerince suç aleti ile birlikte yakalandı.
Asayiş 21.12.2022, 14:45
Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kavgada silahla kasten yaralama olayının şüphelisi olarak aranan firari emniyet birimlerince suç aleti ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 18 Aralık Pazar günü Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen 1 kişiyi silahla yaralamak suçundan aranan olayın şüpheli firarisi C.G. adlı şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen; 1 adet ruhsatsız tabanca ve adet şarjör ele geçirildi.
Şüpheli C.G. gözaltına alındı.