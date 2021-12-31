İskenderun’da silahlı kavga çıktı 1 kişi ağır yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mustafa Kemal Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan Ahmet A. ile Baran T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Baran T, ağır yaralandı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Baran T’yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırırken kısa sürede olaya müdahale eden polis kavgaya karışan şüpheli Ahmet A, yı emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.