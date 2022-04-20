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İskenderun’da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti
İskenderun’da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti
Hatay’ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle geçirdiği cinnet ile 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkışan anne de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 20.04.2022, 00:22
Hatay’ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle geçirdiği cinnet ile 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkışan anne de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çay mahallesinde yaşanan olayda eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar Berberci Sarıbaş (33) kızı Elif Eylül Sarıbaş’ı (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı, kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 Yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakıma alındı. Olaydan saatler sonra anne Bahar Berberci Sarıbaş da hayatını kaybetti.