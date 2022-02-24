İskenderun’da orman yangını

Hatay’ın İskenderun ilçesi kırsalında orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Karayılan mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, çevre ilçelerden gelen çok sayıda Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Hatay Büyükşehir belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

İskenderun Körfezinde devam eden şiddetli fırtına yangın söndürme ekiplerine müdahalede zor anlar yaşatıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.