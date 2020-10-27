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İskenderun’da orman yangını çıktı
HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI.
Asayiş 27.10.2020, 11:41
Hatay’ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer ve yangın söndürme ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.
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