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İskenderun’da hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Asayiş 08.05.2021, 11:55
İskenderun’da hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ilçe de çeşitli tarihlerde meydana gelen, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya, açıktan hırsızlık, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından aranan ve adli makamlar tarafından haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanması için tespit edilen 6 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Karma ekiplerce yapılan operasyonlarda R.D., C.A., Ö.K., M.A. ve M.O. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler gerekli yasal işlemler için üzere emniyete götürüldü.
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