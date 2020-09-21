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İskenderun’da hasta almaya giden ambulans devrildi
İSKENDERUNDA AMBULANS DEVRİLDİ KAZA UCU ATLATILDI.
Asayiş 21.09.2020, 00:58
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde hasta almaya giden ambulans geri manevra sırasında yan yatarak devrildi.
Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Mahallesi 722 Sokaktaki evden hasta alan 111 acil servis ambulansı harekete geçip hastaneye gitmek için geri manevra yaparken bozuk olan yol nedeniyle yan yatarak devrildi.
Yan yatan ambulansı kurtarmak için bölgeye ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardıma koştukları kazada ambulansta bulunan hasta başka ambulansla hastaneye sevk edilirken devrilen ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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