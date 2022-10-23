İskenderun’da gemi ambarına düşen işçi yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yük gemisinin ambarına düşen işçi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Azganlık Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait limanda meydana geldi. Limanda işçi olarak çalışan 28 yaşında Aytaç Y. gemide yükleme boşaltma yapıldığı esnada aniden dengesini kaybederek yüksekten geminin ambarına düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan yaralı işçi Aytaç Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.