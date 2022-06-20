İskenderun’da freni boşalan kamyonet duvara çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni boşalıp duvara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza, Adana- İskenderun TEM otoyolu çıkışı Akçay Mahallesinde yaşandı. İsmail Yılmaz’ın (38) kullandığı 80 GC 588 plakalı kereste yüklü kamyonet, otoban çıkışında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunun bahçe duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsmail Yılmaz’ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.