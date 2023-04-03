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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 9’u İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı old
İskenderun’da evden hırsızlık şüphelisi 7 şahıs adliyeye sevk edildi
İskenderun’da Evden hırsızlık şüphelisi 7 şahıs adliyeye sevk edildi.
Asayiş 03.04.2023, 21:07
İskenderun’da Evden hırsızlık şüphelisi 7 şahıs adliyeye sevk edildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri deprem nedeniyle boşalan evlerin olduğu bölgede güvenlik tedbirlerini sıkı tutmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan evden hırsızlık şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi. 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakırken bir şahıs tutuklandı.