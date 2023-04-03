İskenderun’da Evden hırsızlık şüphelisi 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri deprem nedeniyle boşalan evlerin olduğu bölgede güvenlik tedbirlerini sıkı tutmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan evden hırsızlık şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi. 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakırken bir şahıs tutuklandı.