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İskenderun’da eşini ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Asayiş 30.09.2021, 21:09
İskenderun’da eşini ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur Mert’i (41), kızı Aleyna (16) ve oğlu Ahmet Ali Mert’i boğarak öldürdüğü iddia edilen Turgay Mert, İskenderun adliyesinde savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgay Mert’in ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla sorununu olmadığını, onlara bakacak kimse olamayacağı düşüncesiyle öldürdüğünü ve Osmaniye’de hap içerek intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Mert’in cinayeti işlediği evine 7 sayfalık not bıraktığı, notta meslekte mobing gördüğü için psikolojisinin bozuk olduğunu bu yüzden bunalıma girdiğini yazdığı öğrenildi.

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