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İskenderun’da bin 490 adet Captagon hap ele geçirildi
HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA BİN 490 ADET CAPTAGON ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 20.08.2020, 10:27
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 490 adet Captagon hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve NSM ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında durdurdukları bir araçta dedektör köpekle arama yaptı. Dedektör köpek yardımı ile ekiplerce yapılan aramada araçta bulunan O.A. isimli yabancı uyruklu şahıstan bin 490 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi.
Uyuşturucu haplara el konulurken, O.A. ise gözaltına alındı.
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