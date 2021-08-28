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İskenderun’da barınakta erkek cesedi bulundu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağı içerisinde bulunan kayalıklar arasında suyun içinde bir erkek cesedi bulundu.
Asayiş 28.08.2021, 13:36
Hatay’ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağı içerisinde bulunan kayalıklar arasında suyun içinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çay Mahallesi balıkçı barınağı içerisinde kıyıya vuran erkek cesedi görüldüğü ihbarı üzerine güvenlik güçlerini ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.
Barınağın kayalıkları arasından sudan çıkarılan cesedin üzerinden çıkan kimlik kontrolünde şahsın 38 yaşında Süleyman Yıldız olduğu anlaşıldı. Olay yerinde ise balık tutmada kullanılan malzemelere rastlandı.
Sahil Güvenlik botları yardımıyla suda çıkartılan ceset otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.