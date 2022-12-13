İskenderun’da antrepo çatısının çökmesi sonucu yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, antrepo çatısının çökmesi sonucu buğday altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Sarıseki Mahallesi’nde buğday depolanan özel bir firmaya ait antrepoda meydana geldi. Tırlara yükleme yapıldığı sırada antreponun çatısı bilinmeyen nedenle çöktü.

Bu sırada depoda bulunan ve yükleme yapan tır sürücüsü Mehmet Morca ile kepçe operatörü Ahmet S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan buğday altında kalan ve yoğun çabalar sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırılan tır şoförü Mehmet Morca hayatını kaybetti.

Morca’nın buğday altından çıkartılma çabaları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.