İskenderun’da 13 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 13 cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun yolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Yapılanı aramada 13 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu araç sürücüsü M.A. hakkında adli işlem yapıldı.