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İskenderun körfezinde kokain ele geçirilen gemi ile ilgili 4 kişi tutuklandı

İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 5 KİLO 950 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLEN GEMİDE, GÖZALTINA ALINAN 6 MÜRETTEBATTAN 4'Ü TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI.

Asayiş 01.10.2020, 20:16
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İskenderun körfezinde kokain ele geçirilen gemi ile ilgili 4 kişi tutuklandı

İskenderun Körfezi’nde 5 kilo 950 gram kokain ele geçirilen gemide, gözaltına alınan 6 mürettebattan 4’ü tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda, Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünün 25 Eylül’de Kolombiya’dan İskenderun’a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiye düzenlediği ve 5 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyon tamamlandı. Ekipler, gemide 950 gram daha kokain ele geçirdi, kaptanın da aralarında bulunduğu 6 mürettebatı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı. İskenderun Körfezi’nde 25 Eylül’de bir istihbaratı değerlendiren Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda Kolombiya’dan İskenderun’a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiye körfeze girdiği sırada operasyon düzenlemiş, gemide 5 kilogram kokain ele geçirilmişti.

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