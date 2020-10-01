İskenderun körfezinde kokain ele geçirilen gemi ile ilgili 4 kişi tutuklandı
İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 5 KİLO 950 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLEN GEMİDE, GÖZALTINA ALINAN 6 MÜRETTEBATTAN 4'Ü TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI.
İskenderun Körfezi’nde 5 kilo 950 gram kokain ele geçirilen gemide, gözaltına alınan 6 mürettebattan 4’ü tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda, Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünün 25 Eylül’de Kolombiya’dan İskenderun’a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiye düzenlediği ve 5 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyon tamamlandı. Ekipler, gemide 950 gram daha kokain ele geçirdi, kaptanın da aralarında bulunduğu 6 mürettebatı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı. İskenderun Körfezi’nde 25 Eylül’de bir istihbaratı değerlendiren Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda Kolombiya’dan İskenderun’a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiye körfeze girdiği sırada operasyon düzenlemiş, gemide 5 kilogram kokain ele geçirilmişti.
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:16
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0