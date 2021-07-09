İskenderun Körfezi’nde bir gemide 176,6 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Limanından İskenderun Limanına gelen kargo gemisinde 176,6 kilogram kokain ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yabancı uyruklu bir kargo gemisi Mersin Limanından İskenderun Limanına doğru seyir halindeyken İskenderun açıklarında kontrollü bir şekilde durdurularak muhafaza altına alındı ve limana yaklaşması sağlandı. Gemide yapılan aramada, konteynır içerisinde gizlenmiş 161 parça halinde 176 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.