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İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDAN GELEN OLAYDA BİR İŞÇİ ÜZERİNDE BULUNDUĞU İSKELEDEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI.
Asayiş 23.10.2020, 08:48
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Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir işçi üzerinde bulunduğu iskeleden düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Akhisar Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi . Riyet O (64), inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedince bir anda metrelerce yüksekten aşağı düştü. Kafa üstü düşen talihsiz adamın yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan Riyet O.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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