İskelede dengesini kaybeden işçi kayalıklara düştü
BARTIN’IN AMASRA İLÇESİNDE TARİHİ AMASRA KALESİ’NDE YAPILAN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI SIRASINDA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI.
Bartın’ın Amasra ilçesinde tarihi Amasra Kalesi’nde yapılan bakım onarım çalışması sırasında dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, tarihi Amasra Kalesi’nin surlarında yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında iskeleye çıkan Rahim Kurt (40) isimli işçi dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden kayalıklara düştü. Kurt’un düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Ortaçağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla tarihi eserler arasında özgün bir örnek oluşturan Amasra Kalesi’nin surlarında kısmi göçmeler yaşanmıştı. Surların arasına kadar uzanan ağaç kökleri de kalenin bazı bölümlerinde hasara yol açmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından Amasra Kalesi’nde acil müdahale gerektiren bölümler belirlenerek, onarım-bakım ve kale surlarına zarar veren ağaç köklerinin kurutulmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Amasra Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluğunda yürütülecek ilk etap çalışmalarının yaklaşık 3 ay sürmesi planlanıyor.
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