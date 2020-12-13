Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı: 1 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Navsaklar köyünde tek katlı müstakil ev çıkan yangında küle dönerken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Navsaklar köyü Çay mevkiinde Ahmet Özdemir’e ait evde meydana geldi. Ahmet Özdemir ile birlikte kalan abisi Mehmet Özdemir’in ısınmak için yaktığı sobanın aniden parlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevlere müdahale etmek isteyen Mehmet Özdemir, elinden yaralandı.

Karabük-Kastamonu karayolunda uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, elinden yaralanan Mehmet Özdemir sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada köylüler ve ev sahibi Ahmet Özdemir evin alt kısmında bulunan tavuk ve kazları alevlerin arasından kurtararak dışarı çıkardı.

Hastanede berberlik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Ahmet Özdemir’in evi çıkan yangında küle dönerken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.