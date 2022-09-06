Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde ışıkta bekleyen minibüse çarpan aracın tarlaya uçtuğu kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyol mevkide meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 38 AFU 540 plakalı araç ışıkta bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile tarlaya uçan araç takla attı. Araçta bulunan 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.