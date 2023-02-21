Işıkta bekleyen araca çarptı

Niğde’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile hızla gelen otomobil çarptı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Niğde’de Bor Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, hızla arkadan gelen otomobil çarptı. Ayrıca Bor yolu Çevre Yolu Kavşağı’nda meydana gelen bir kazada ise yol ayrımına girmek isteyen otomobil sürücüsü refüje çıkarak tabelaya çarptı. Kazaların yansıdığı görüntüler; trafik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

İl Emniyet Müdürlüğü yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.