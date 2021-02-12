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Işık ihlali yapan halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir halk otobüsü ticari taksiye çarptıktan sonra üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti altına alarak bir iş yerine daldı. Bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kanlar içindeki son anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Asayiş 12.02.2021, 14:53
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Işık ihlali yapan halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir halk otobüsü ticari taksiye çarptıktan sonra üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti altına alarak bir iş yerine daldı. Bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kanlar içindeki son anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan PTT kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Demokrasi Bulvarı yönünden şehir merkezi yönüne doğru hareket eden özel halk otobüsü kırmızı ışık ihlali yaptı. Kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsü, önce kavşağın diğer noktasından çıkan ticari taksiye çarptı, sonrasında ise bir motosikleti altına alarak iş yerine daldı. Meydana gelen feci kazada motosiklet üzerinde bulunan ve kaza sonrası otobüsün altında kalan yabancı uyruklu 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu esnada yaralılardan beş çocuk babası Eyman Dabul (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Eyman Dabul’un cansız bedeni olay yerinden yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze adli tıpta yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Kaza sonrası panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Yaşanan feci kaza sonrası vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ise kazanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kazadan hemen sonra yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşların panikle koşuşmaları görüntülere yansıdı. Görüntülerde, olay yerinde hayatını kaybeden Eyman Dabul’un son anları da yer aldı. Feci kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken, iş yerinde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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