banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'ın yaptığı yanlış...
Elon Musk'ın yaptığı yanlış...
İBB’den dezenfektan açıklaması
İBB’den dezenfektan açıklaması
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!

Işık ihlali yapan da, abartı egzoz takan da cezadan kaçamadı

DÜZCE(İHA) – Tam kapanmanın ardından Düzce’de polis ekipleri trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik hem havadan drone ve karadan da denetimlerle ihlallere göz açtırmadı. Denetimlerde kurallara uymayan 45 araca cezai işlem uygulanırken kaçmaya çalışan bazı araçlar ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş 18.05.2021, 09:42
Işık ihlali yapan da, abartı egzoz takan da cezadan kaçamadı

DÜZCE(İHA) – Tam kapanmanın ardından Düzce’de polis ekipleri trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik hem havadan drone ve karadan da denetimlerle ihlallere göz açtırmadı. Denetimlerde kurallara uymayan 45 araca cezai işlem uygulanırken kaçmaya çalışan bazı araçlar ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Düzce’de korona virüs salgını sonrasında uygulanan tam kapanmanın ardından polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu üzerinde trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik denetim yaptı. İnsansız Hava Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destekleri ile Hal kavşağında gerçekleştirilen uygulamada drone havadan ışık ihlali yapan sürücüler tek tek belirlendi. Trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri de ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde ayrıca abartı egzozlu olan araç ile sahte basın kartı taşıyan araçlarda durduruldu. Durumundan şüphelenilen bir araçtan kuru sıkı silah ele geçirilirken, uygulamayı görüp kaçan 5 araç sürücüsü de ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalandı. Ayrıca kamyonet kasasında adam taşınması, cam filmi ve aracında kurallara aykırı yazı yazılan araçlarda cezadan kaçamadı.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu