banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı

Erzurum’da bir vatandaşın sabah saatlerinde işe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı. Dumanların yükseldiği araç, çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin desteğiyle söndürüldü.

Asayiş 17.05.2021, 11:29
İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı

Erzurum’da bir vatandaşın sabah saatlerinde işe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı. Dumanların yükseldiği araç, çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin desteğiyle söndürüldü.

Olay saat 09.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir vatandaş sabah işe gitmek aracını çalıştırdı. Çalışan aracın kaput bölümü bir anda alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri su dolu bidonlarla koşarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu