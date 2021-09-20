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İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde işe gitmek için sabah erken saatte evden çıkan şahıs, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

Asayiş 20.09.2021, 16:12
İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde işe gitmek için sabah erken saatte evden çıkan şahıs, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre Halfeti’de yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, her zaman olduğu gibi işe gitmek için sabah saat 04.00 sıralarında evden çıktı. Sokakta yürüyen şahıs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu. Silah sesiyle uyanan mahalleli, Aziz Erkan’ın sokak ortasında yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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