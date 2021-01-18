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İşçinin parmakları ezildi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde parmaklarını makineye kaptıran işçi yaralandı.
Asayiş 18.01.2021, 15:23
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde parmaklarını makineye kaptıran işçi yaralandı.Olay Metal Sanayi 12. Sokakta meydana geldi. İş yerinde bulunan demirleri makineyle bükmeye çalışan 48 yaşındaki Metin A’nın bir anlık dalgınlığı sonucu parmakları makine ile demirler arasında kaldı. Acılar içerisinde kalan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler parmakları ezilen işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından parmaklarında ciddi derecede ezilme meydana gelen Metin A. Bursa’ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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