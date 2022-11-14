İşçilerin kaldıkları konteyner alev alev yandı

Başakşehir’de bir şantiye alanında bulunan işçilerin konakladığı ve yemekhane olarak kullandığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteyner alev alev alev yanarken işçiler kavga etti.

Kayaşehir’de bulunan bir şantiye de işçilerin konakladığı ve sosyal yaşam alanı olarak kullandığı 3 konteynerde bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Konteynerler kısa sürede alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiği sırada işçiler yanan konteynerlerin önünde kavga etmeye başladı. Birbirine tekme ve yumruklar ile saldıran işçiler cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.