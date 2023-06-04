İşçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 10 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Tapu Tepesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Velican Akbıyık (25) idaresindeki 80 LD 420 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 80 AEB 115 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda bulunanlar içeri de sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar, ambulanslara hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 yaşındaki otomobil sürücüsü Akbıyık hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.