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İşçiler kepçeyi salıncak yaptı, doyasıya eğlendi

Beylikdüzü’nde şantiye alanında çalışan işçiler, kepçesinin ucuna bağladıkları fileyle lunapark eğlencesi yaşadı. İşçilerin doyasıya eğlendiği görüntüler hem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.

Asayiş 23.08.2022, 11:06
İşçiler kepçeyi salıncak yaptı, doyasıya eğlendi

Beylikdüzü’nde şantiye alanında çalışan işçiler, kepçesinin ucuna bağladıkları fileyle lunapark eğlencesi yaşadı. İşçilerin doyasıya eğlendiği görüntüler hem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.

Olay dün Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Bir şantiye alanında kepçenin ucuna file takan işçiler içine oturdu. 2 işçi file içinde beklerken operatör ise kepçeyi salıncak gibi kullandı. Yaşanan anlar bir başka vatandaş ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Tehlikeli eğlence gem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.

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