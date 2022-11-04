İşçi servisi sinyalizasyon direğine çarptı: 2’si ağır 9 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, B.E.H. yönetimindeki 38 P 0491 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, şoför ile birlikte M.K., H.Ö., A.Ö., H.Y., N.T.S., M.H., S.T. ve İ.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda itfaiyenin yardımı ile servisten çıkarıldı. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Geniş çapta maddi hasarın meydana geldiği serviste çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.