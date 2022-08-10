İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos beldesinde otomobille işçi servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Filyos beldesi Gökçeler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Filyos’dan Çaycuma istikametine seyir halinde olan A.G. (23) hakimiyetindeki işçi servisi, Çaycuma’dan Filyos’a hareket halinde olan D.A.’nın (23) kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Servis aracının arkasından seyreden A.A. (75) idaresindeki aracıyla bir anlık dikkatsizlik sonucu D.A. idaresindeki araca çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada servis aracının sürücüsü A.G. ile araçta bulunan H.A., Ü.Ö., O.A., C.T., L.G., H.Ö., M.E., V.Ö., K.S., D.A.T., S.G., İ.Ş. ve E.E. isimli şahısların da Filyos Liman Şantiyesinde çalıştıkları ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ifade edildi. Otomobil sürücüsü D.A.’nın ise durumunun kritik olduğu ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma jandarma tarafından devam ediyor.