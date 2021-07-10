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İşçi servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’da işçi servisi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Asayiş 10.07.2021, 01:46
İşçi servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Tekirdağ’da işçi servisi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece 23.00 sıralarında Saray İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyası işçilerini taşıyan Mecit D. İdaresinde ki 59 J 4042 Plakalı servis minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde iddiaya göre Ergene Sokaktan kontrolsüz çıkan ve farları yanmayan İbrahim Eren E. (16) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü İbrahim Eren E. Yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaza yerine çağrılan ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Oğlunun kaza yaptığını duyup hastaneye koşan yaralı sürücünün babası oğlunun kendisine ait motosikleti kendisinden izinsiz alarak dışarı çıktığını iddia etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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