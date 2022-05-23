İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Çankırı’nın Eldivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.