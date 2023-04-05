İşçi servisi alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli’de seyir halindeki işçi servisinden dumanlar yükselmeye başlayınca durumu fark eden sürücü, aracı sağa çekerek içerisindeki 15 yolcuyu tahliye etti. Servis minibüsü adeta alev topuna dönerken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Kartepe ilçesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv fabrikasında gece vardiyasında çalışacak işçileri götüren 41 P 3711 plakalı servis minibüsünün kaloriferinden dumanlar çıkmaya ve koku yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Ahmet Karaoğlu, servisi sağa çekip içerideki 15 işçiyi tahliye etti. Tahliyeden bir süre sonra dumanların yerini alevler almaya başladı. Servis minibüsü adeta alev topuna dönerken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. İşçi servisi adeta kullanılmaz hale gelirken sürücünün durumu erken fark etmesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Yaşanan olayı anlatan sürücü Ahmet Karaoğlu, “Bir koku gelmeye başladı araçtan. Ondan sonra alev aldı. Kapıları açıp arkadaşları aşağıya indirdim. 15 kişi vardı araçta. Fabrikaya gidiyorduk” dedi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.