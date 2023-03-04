İşadamından tehditle 2 milyon lira istediler

İstanbul’da bir işadamından tehditle 2 milyon lira istedikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerine geliş anları ise kameraya yansıdı.

İddiaya göre 28 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen olayda iş adamı C.U’nun (42) işyerine gelen bir grup, kendilerine borcu olduğunu söyleyerek tehditle 2 milyon lira istedi. Ardından şüpheliler işyerinden çıkarken, C.U polise giderek şikayette bulundu. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basıldı. 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 tabanca, 5 şarjör, 1 susturucu silah aparatı ile 32,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin iş yerine geliş anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.