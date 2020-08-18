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İşadamı bahçede kanlar içinde bulundu
BARTIN'DA İŞADAMI ZEKAİ ARZUM, EVİNİN BANÇESİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU. OLAY YERİNE GELEN ACİL SAĞLIK EKİPLERİ İŞADAMININ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ.
Asayiş 18.08.2020, 16:03
Bartın’da bir işadamı, evinin bançesinde kanlar içinde bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri işadamının hayatını kaybettiğini belirledi.
Edinilen bilgiye göre olay Bartın’da yaşandı. Kentteki işadamlarından Zekai Arzum’a ait evin bahçesinden silah sesleri gelince çevredekiler olay yerine koştu. Arzum’u yerde kanlar içinde gören akrabaları durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; iş adamının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Arzum’un cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arzum’un silahıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği iddia edildi.
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