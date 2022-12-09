İş yerlerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 3 farklı iş yerinin camlarını ve iş yeri önünde bulunan araçları kurşunlayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan 3 farklı iş yerinin camlarına ve iş yeri önünde bulunan araçlara tabanca ile ateş ederek zarar veren G.G. adlı şüpheli polis ekiplerinin çalışması neticesinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.