İş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Pendik’te 3 katlı polyester fabrikasının elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Olay, Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Uysal Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yangın, 500 metrekarelik 3 katlı polyester fabrikasının elektrik panosunda çıktı. Dumanı fark eden işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan bir işçiyi merdiven aracılığı ile kurtardı. Olayda yaralı ya da can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çevrede esnaf olan Sadık Belen, ”Yangın elektrik trafosundan çıktı. Çok hasar yok. Mahsur kalan bir kişiyi itfaiye aldı. Yangın söndürüldü kontrol altına aldılar.” şeklinde konuştu.