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İş yerini tarihi eserlerle doldurmuş
Kahramanmaraş’ta bir kişinin iş yerinde yapılan aramalarda Roma, Helenistik dönemlerine ait 474 adet sikke, 23 adet tarihi eser ele geçirildi.
Asayiş 27.12.2022, 18:03
Kahramanmaraş’ta bir kişinin iş yerinde yapılan aramalarda Roma, Helenistik dönemlerine ait 474 adet sikke, 23 adet tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü görevlileri H.N. isimli şahsın tarihi eser satacağı yönünde bilgiler elde etmesi üzerine şüphelinin iş yerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma, Helenistik dönemlerine ait 474 adet sikke, 23 adet tarihi eser olarak değerlendirilen obje ve bir adet detektör ele geçirirken şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.