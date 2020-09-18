İş yerini soyarken suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNİ SOYMAYA ÇALIŞIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN VE ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK SUÇLARINDAN KAYITLARININ OLDUĞU BELİRLENEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerini soymaya çalışırken suçüstü yakalanan ve çok sayıda hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerine giren Y.B. ve Y.B. isimli 2 şahıs, iş yerinin soyulduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinde şahıslardan Y.B.’nin 14 adet, Y.B.’nin ise 24 adet hırsızlık ve benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
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