İş yerini soyan hırsızlar kameralarla adım adım izlenerek yakalandı

Konya’da bir giyim mağazasından hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından güvenlik kameraları adım adım izlenerek, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’nde bir giyim mağazasında hırsızlık olayının ardından bölgede çalışma başlattı. Adreste inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin kapısının kırılarak içeriye girildiğini, kasadaki bir miktar nakit para ile 70 bin lira değerinde çeşitli aksesuarın ve erkek kıyafetlerinin çalındığını tespit etti. Hırsızların peşine düşen polis ekipleri, çevre ve bölge kameralarını incelemeye aldı. İş yerinin bulunduğu sokaktan başlayarak 25 farklı kamera görüntüsünü inceleyen polis, hırsızları adım adım takip etti. Sahibiata Mahallesi’nden çıkış yapan hırsızların en son İhsaniye Mahallesi Şan Sokağa girişlerinin olduğunu ancak sokaktan çıkışlarının olmadığını tespit eden ekipler, sokak içerisinde detaylı çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu şüphelilerin evinin tespit edilmesi üzerine eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramada iş yerinden çalınan kıyafetler, ayakkabılar, aksesuarlar ve hırsızlıkta kullanılan demir kesme makası ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.N., M.S., K.Ş. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.