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İş yerine şok baskında çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Asayiş 27.05.2021, 15:10
İş yerine şok baskında çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde jandarma ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak tütün ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerine düzenlenen operasyonda 29 bin 920 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır halde bulunan makaron sigara, 36 bin 800 adet bandrollü boş makaron, 20 bin 800 kilogram kaçak sarmalık kıyılmış tütün, 16 buçuk kilogram bandrollü sarmalık kıyılmış tütün, 450 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İş yeri sahibi M.E. hakkında işlem yapıldı.
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