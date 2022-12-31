İş yerine silahlı saldırıda yeni detaylar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada olaya karışan kişilerin akraba olduğu öğrenildi. Olayla alakalı polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinden Çark Caddesi’ne bağlanan ara sokakta meydana geldi. Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda akraba olan 5 kişi arasında kavga çıktı. Kavga esnasında H.N.(27), yanında getirdiği silahla ateş ederek iş yerinin camlarını kırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince olaya karışan H.N.(27), Y.N.(24), V.N.(25), K.N.(26) ve Y.N.(19) isimli şahıslar gözaltına alındı.