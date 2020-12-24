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İş yerine silahlı saldırıda bulunan kişi polisten kaçamadı
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlılar, polisten kaçamadı.
Asayiş 24.12.2020, 10:50
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlılar, polisten kaçamadı.
Olay, Yeni Ömerli Mahallesi Yarenlik alanı içerisinde bulunan oto kiralama işi yapan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde oto kiralama işi yapan iş yerine silahlı saldırı olduğu ihbarı alan polis, çevrede çalışma başlattı.
Aracı gören polisler, araca ‘dur’ ihtarı yaptı. Aracın sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliği önünde polis ekipleri havaya ateş ederek aracı durdurdu.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.E.K. (19) yakalanırken, bir kişinin araması devam ediyor. Araçta bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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