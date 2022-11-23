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İş yerine kurşun yağdırdılar
Bursa’da oto galerinin önüne plakasız beyaz renkli bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz 4 kişi, araç içinden iş yerine kurşun yağdırdı. 3 ayrı silahla yapıldığı tahmin edilen saldırı sırasında dükkanda tesadüfen bulunan bir zabıta memuru, cam kırıkları sebebiyle elinden yaralandı.
Asayiş 23.11.2022, 13:41 23.11.2022, 14:27
Olay, sabah 10.30 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Turist Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto galerinin önüne gelen plakasız, beyaz renkli ve içinde 4 kişinin olduğu otomobildeki 3 kişi tarafından silahlarla iş yerine ateş edildi.
Silahlı saldırı sonrasında iş yerinin camına ve iş yeri önündeki araçların bazılarına mermi isabet ederken, o esnada dükkanda bulunan bir zabıta memuru cam kırıklarından dolayı elinden yaralandı.
Polis ekipleri, güvenlik kameralarından takibe aldığı aracı bulmak için harekete geçti.