İş yerine kurşun yağdırdılar

Olay, sabah 10.30 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Turist Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto galerinin önüne gelen plakasız, beyaz renkli ve içinde 4 kişinin olduğu otomobildeki 3 kişi tarafından silahlarla iş yerine ateş edildi.

Silahlı saldırı sonrasında iş yerinin camına ve iş yeri önündeki araçların bazılarına mermi isabet ederken, o esnada dükkanda bulunan bir zabıta memuru cam kırıklarından dolayı elinden yaralandı.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından takibe aldığı aracı bulmak için harekete geçti.